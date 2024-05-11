ГКНБ: Задержан гражданин КР имеющий связь с ОПГ подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время принимаются соответствующие меры по установлению должностных и других лиц, причастных к указанным противоправным фактам.

ГКНБ КР в рамках противодействия организованным претупным группировкам выявлен факт мошенничества, совершенное в особо крупном размере.

Так, задержан и заключен под стражу в СИЗО ГКНБ КР – гражданин КР «А.М.Т», который при покровительстве ОПГ путем обмана и угроз завладел имуществом и долей в совместном бизнесе гражданина «С.Э.».

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий дополнительно установлено причастность «А.М.Т.» к незаконному выводу в частную собственность муниципальных земельных участков площадью более 3га в пределах территории г.Бишкек, стоимость которых по предварительной оценке составляет более 10 млн. долларов США.

Кроме этого, следует отметить что «А.М.Т.» прикрываясь родственными связями с криминальным авторитетом, путем запугивания контролирующих органов занижал и не оплачивал установленную арендную оплату за использование муниципальных земельных участков на сумму более 3 млн. сомов.

В настоящее время принимаются соответствующие меры по установлению должностных и других лиц, причастных к указанным противоправным фактам.