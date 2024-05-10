Рынок Кадыржана Батырова вернули государству

Бишкек, "Саясат.kg". Стоимость рынка оценивается свыше 412 млн. сомов.

ГКНБ КР в рамках расследования уголовного дела, связанного с незаконной выдачей и приобретением земельных участков, производственных и торговых площадей на территории г.Джалал-Абад, в собственность государства возвращён один центральных рынков г.Джалал-Абад ТРК «Шабдалы-Зар» на сумму 412 111 000 сомов.

В ходе доследственной проверки установлено, что участок где в настоящее время расположен ТРК «Шабдалы-Зар» согласно приказа Городской государственной администрации (мэрия) г.Джалал-Абад в 1994 году был выделен частной компании, аффилированной с ОАО «Дустлик», где 85 % контрольного пакета акций принадлежал экс лидеру узбекской общины в Кыргызстане Батырову К.А. При этом, согласно Земельного кодекса КР (редакция 1994 года) Городская государственная администрация не имела права выделять (реализовать) государственные земельные участки, т.к. таким правом был уполномочен Городской совет народных депутатов (городской кенеш).

Тем самым земельный участок был незаконно продан К.Батырову, а он свою очередь в 2009 году путём фиктивной сделки оформил договор купли-продажи на граждан КР «М.А.» и «Р.Ш.» (аффилированные с К.Батыровым лица), о чем свидетельствуют архивные документы приобщённые к материалам уголовного дела. В последующем указанный участок на протяжении нескольких лет использовался в качестве торгового рынка.

В настоящее время идёт процесс передачи ГАУГИ при Кабинете Министров КР торгово-рыночного комплекса «Шабдалы-Зар» на баланс мэрии г.Джалал-Абад, для последующего поддержания местного бюджета и благоустройства города.