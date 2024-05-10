Как кыргызстанцы приняли Огонь памяти — российский актер поделился впечатлениями

В Кыргызстане прошла международная акция "Огонь памяти", посвященная памяти героев Великой Отечественной войны.

Капсулы с частицами Вечного огня от памятника Неизвестному Солдату в Москве в нашу страну доставили актер Владислав Демин и телеведущий Михаил Мамаев.

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан Владислав Демин рассказал, как частицу Вечного огня встретили кыргызстанцы, а также о концертах, посвященных Дню Победы.

"Пожалуй, Кыргызстан — одно из самых сильных и добрых по эмоциям мест. Нас очень тепло встречали везде, где бы мы ни были. Пограничники, военные, жители, аксакалы хотели прикоснуться к частице Вечного огня, потрогать, зажечь... Было очень тепло наблюдать, как трепетно люди относятся к памяти героев, павших в боях за Отчизну, как украшают одежду георгиевскими ленточками, как с удовольствием принимают участие в мероприятиях… Я чувствую наше единство, у нас общие ценности", — рассказал Демин.

Также он поделился впечатлениями от концертов, посвященных Дню Победы.

"Я должен был дать всего один концерт, но случилось так, что попросили о втором. Я получил колоссальное удовольствие от того, с каким энтузиазмом нас приняли зрители, и буквально физически ощущал обмен позитивной энергетикой между мной и залом. Уверен, что такие мероприятия становятся не только культурными событиями, но и вдохновением, формированием правильных ценностей для людей разных поколений и профессий", — заключил актер.

Sputnik Кыргызстан