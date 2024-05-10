Заслуженному тренеру России Василию Шестакову вручили госнаграду КР – орден «Достук»

По данным пресс-службы МИД КР, церемония награждения состоялась в рамках заседания Высшего Евразийского Экономического Совета в Москве.
Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев вручил заслуженному тренеру России Василию Шестакову государственную награду КР орден «Достук» за значительный вклад в развитие спорта и физической культуры в Кыргызстане.
По данным пресс-службы МИД КР, церемония награждения состоялась в рамках заседания Высшего Евразийского Экономического Совета в Москве (Российская Федерация).
Министр поздравил Шестакова с наградой и пожелал дальнейших успехов в реализации задач в продвижении международного сотрудничества в области спорта и физической культуры, а также укреплении традиционно дружественных и союзнических отношений между двумя странами.
В свою очередь, Василий Шестаков выразил большую благодарность руководству страны за высокую оценку его деятельности и награждение государственной наградой КР, а также пожелал дальнейшего процветания и благополучия народу Кыргызстана.
Кабар