В ООН отметили лидирующую роль Кыргызстана в продвижении горной повестки на международной арене

Отметим, делегация КР прибыла в Нью-Йорк для участия в работе 19-й сессии форума ООН по лесам.

Первый заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Амина Мохаммед в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел КР Асеином Исаевым положительно отметила лидирующую роль Кыргызстана в продвижении горной повестки на международной арене.

По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства КР, в ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и ООН. Подвели итоги совместной работы в 2023 году и наметили планы взаимодействия на 2024 год, предстоящие визиты на высшем и высоком уровнях, 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, Саммит будущего, Боннскую конференцию ООН об изменении климата и 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН).

Замглавы МИД КР информировал об инициативах кыргызской стороны о закреплении нового глобального диалога «Горы и Климат» в ежегодном календаре РКИК ООН.

В свою очередь, Мохаммед положительно отметила лидирующую роль Кыргызстана в продвижении горной повестки дня на международной арене. При этом особо подчеркнула необходимость комплексного подхода в решении климатических вопросов: горы, ледники, реки и леса.

Отметим, делегация КР прибыла в Нью-Йорк для участия в работе 19-й сессии форума ООН по лесам.

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