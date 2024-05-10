В Бишкеке нарушителей благоустройства оштрафовали на 308 000 сомов

В Бишкеке нарушителей благоустройства оштрафовали на 308 000 сомов, сообщают в муниципалитете.

По данным мэрии, только за 7 мая горожане и хозяйствующие субъекты совершили 29 нарушений правил благоустройства в Ленинском районе. Противоправные факты установлены в ходе рейдовых мероприятий Муниципальной инспекцией мэрии города Бишкек.

Проинспектированы улицы Л.Толстого, Д.Садырбаева и Токтогула. Рейд затронул свыше 60 хозяйствующих субъектов. Большинство нарушили статьи 114 и 115 Кодекса КР о правонарушениях. Только за один день зафиксировано 29 случаев нарушения правил благоустройства.

Общая сумма штрафов составила 308 000 сомов.

С владельцами и арендаторами хозяйствующих субъектов проведены разъяснительные беседы по содержанию прилегающей территории в чистоте, улучшению внешнего вида, благоустройству территории, а также выданы предписания.

«Дорогие горожане и хозсубъекты! Убедительная просьба доносить отходы и бытовой мусор до контейнерных площадок, соблюдать чистоту и порядок», - говорится в сообщении.

Кабар