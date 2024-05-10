В Кыргызстане наблюдается снижение количество случаев кори

Количество случаев кори, регистрируемых в Кыргызстане имеет тенденцию к снижению.

Об этом сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики министерства здравоохранения.

По их данным, на 7 мая 2024 года всего зарегистрировано 9 тыс.509 случаев кори. Вспышка кори в Кыргызстане началась в прошлом году.

В разрезе регионов карта заболеваемости населения выглядит следующим образом:

В городе Бишкек зафиксировано 3300 случаев, в городе Ош 588 случаев, в Ошской области 1442 случая, в Баткенской области 283 случая, в Чуйской области 2244 случая, в Джалал-Абадской области 1262 случая, в Иссык-Кульской области 167 случаев, в Нарынской области 112 случаев, в Таласской области 111 случаев.

По календарю профилактических прививок плановую иммунизацию в Кыргызстане проводят в возрасте 1 год (первая доза) и 2 лет (вторая доза) вакциной против кори, эпидемического паротита и краснухи (КПК).

Охват профилактическими прививками против кори, эпидемического паротита и краснухи за 12 месяцев 2023 года по республике первой дозой КПК-вакцины составил 96 % или 138 тыс. детей, второй дозой 92,7% или 146 тыс. 325 детей.

"В основном корью болеют дети до 1 года жизни до получения первой дозы вакцины и от 1 года до 8 лет",- отметили в РЦИ.

В стране проводится кампания по дополнительной иммунизации против кори и краснухи в ответ на вспышку заболеваемости. 14 марта 2024 года стартовал второй этап дополнительной иммунизации на территории Джалал-Абадской области.

Иммунизация продолжается.

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