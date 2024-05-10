В Бишкеке пытались ограбить магазин: между вором и сотрудником завязалась драка (видео)

В Бишкеке задержали 16-летнего парня по подозрению в попытке совершить кражу в одном из магазинов.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Известно, 3 мая в 05:58 в одном из продуктовых магазинов города сработал сигнал тревоги. Милиционеры при осмотре наружной части магазина установили, что открыто окно. Здание оцепили и доложили в дежурную часть.

По словам администратора магазина, к ним проник парень примерно 20-25 лет. Он пытался совершить кражу. В этот момент в магазине находился один из сотрудников, который попытался задержать его. Но тот несколько раз ударил сотрудника, схватил его телефон и сбежал через окно.

Задержанным оказался уроженец Ошской области, 2008 года рождения. Его передали в следственную службу УВД Свердловского района Бишкека.



URL: https://kaktus.media/500998