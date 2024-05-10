В Кыргызстане появится новый вид госномеров для транспорта

Для электромобилей будут выдаваться специальные государственные регистрационные номерные знаки.
Об этом сообщается на информационно-правовом портале "Токтом".
В законы "Об охране окружающей среды", "О дорожном движении в Кыргызской Республике" введено понятие "специальный зеленый государственный регистрационный номерной знак для электромобилей".
Такой регистрационный номерной знак выполнен с зеленой полосой на белом фоне и выдается владельцам электромобилей.
При этом на электромобили, принадлежащие иностранным гражданам и дипломатическим представительствам, консульским учреждениям иностранных государств и представительствам международных организаций, такие номерные знаки не выдаются.
Собственники транспортных средств имеют право получать льготы за использование специального зеленого государственного регистрационного номерного знака для электромобилей. Перечень льгот определяется и устанавливается кабмином.
Напомним, ранее президент Садыр Жапаров подписал поправки в законы "Об охране окружающей среды", "О дорожном движении в Кыргызской Республике".
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