Спасатели МЧС нашли в горах троих пропавших иностранных туристов

В Аламудунском ущелье нашли троих пропавших российских туристов.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Туристы смогли связаться со своими близкими в Новосибирске. Данные, зафиксированные при помощи телефонного сигнала, были переданы МЧС Кыргызстана. Спасатели смогли определить примерное местонахождение туристов, и сегодня, 9 мая, они нашли их.

Туристы целы и невредимы. В настоящее время они находятся в Аламудунском ущелье. Планируют завершить спуск с горы завтра, 10 мая.

Напомним, на протяжении двух дней 18 спасателей МЧС вели поиски туристов в Ысык-Атинском и Аламудунском ущельях Чуйской области.



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