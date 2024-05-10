Азиатская ассоциация вручила $29 тыс. призовых женской сборной по легкой атлетике КР

Также были вручены призы в индивидуальном зачете.

Азиатская ассоциация легкоатлетов вручила денежные призы женской сборной Кыргызстана за первое место в командном зачете на континентальном чемпионате по полумарафону, который прошел в 2023 году.

Как отмечает Федерация легкой атлетики Кыргызстана, женская сборная Кыргызстана выиграла чемпионат Азии по полумарафону, который проводился впервые. В командных состязаниях в зачет шли три лучших результата спортсменов от каждой страны.

В итоговом протоколе сборная Кыргызстана заняла первое место, и команде были вручены призовые $20 тыс. Денежные призы вручал президент федерации Канат Аманкулов.

Также были вручены призы в индивидуальном зачете. В частности, за второе место Сардана Трофимова получила $5 тыс., бронзовый призер Гульшаной Сатарова - $3 тыс., а также за пятое место Марии Коробицкой вручили $1 тыс.

Общая сумма призовых составила $29 тыс.



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