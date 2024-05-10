Энергонезависимость Кыргызстана - результат дружбы с Россией

Хорошо, когда есть возможность самостоятельно обеспечить себя такими жизненно важными ресурсами.

Газ, нефть, электричество - это, если хотите, три слона, на которых держится любое государство. Отсутствие или недостаток энергоносителей ставит под сомнение даже не развитие, но сам суверенитет страны. Хорошо, когда есть возможность самостоятельно обеспечить себя такими жизненно важными ресурсами. Но так бывает далеко не всегда.

Энергетически самодостаточных стран в мире немного. И, к сожалению, Кыргызстан не относится к ним. При том, что в ферганской впадине на юге республики насчитывается 14 месторождений, в том числе 7 нефтяных (Майли-Сай, Чигирчик, Чангырташ, Карагачи, Тамчи, Бишкент-Тогап, Ташрават), 4 нефтегазовых (Майлису III, Майлису IV - Восточный Избаскент, Избаскент, Ниязбек - Северный Карачикум), 2 газовых (Сузак, Южный Риштан) и 1 нефтегазоконденсатное (Северный Риштан).

Однако из-за того, что залежи кыргызских нефти и газа находятся в разных слоях горных пород, для добычи нефти и газа необходимо бурение, что существенно затрудняет добычу. Иными словами, копать здесь пришлось бы глубоко, однако кыргызские нефтегазовые запасы настолько мизерные, что игра не стоит свеч.

Впрочем, даже если бы добыча нефти и газа в КР не осложнялась техническими трудностями, собственных энергоносителей хватило бы в лучшем случае только для обеспечения потребностей юга страны.

В общем-то поэтому, мечты о том, что Кыргызстан мог бы обеспечивать себя голубым топливом и ГСМ, несбыточны. Хотя именно в этом пытались убедить население противники продажи убыточного "Кыргызгаза" "Газпрому". Они, впрочем, не объясняли, почему до прихода российского концерна республика испытывала систематические проблемы с газом.

Кыргызстан находился в монопольной зависимости от Узбекистана. Причем, наш южный сосед не стеснялся использовать это в своих целях: подача газа перекрывалась практически так же часто, как сегодня граница с Казахстаном. Только с приходом в страну России, безграничная газовая власть узбекских чиновников закончилась.

"Здесь все очевидно. У нас был "Кыргызгаз", мы его продали "Газпрому" за $1. До этого газ мы получали из Узбекистана. И каждую осень, каждую весну наши министры на "карачках" там бегали по министерствам Узбекистана, выпрашивая газ. Сейчас эта практика прекратилась. Мы газ получаем уже много лет из России. У нас даже голова не болит по этому поводу. И цены у нас ниже, чем у других", - говорит политолог Бакыт Бакетаев.

"Кыргызгаз" продали "задаром" - как любят говорить прозападные политики и эксперты. Между тем, эта "дармовая" покупка уже стоила российскому "Газпрому" миллиардов. Дело в том, что компания выплатила старые долги своего нового предприятия и сразу же принялась почти с нуля выстраивать полуразрушенную и морально устаревшую газовую инфраструктуру.

За девять лет "Газпром" вложил 32 млрд сомов инвестиций и заплатил 3 млрд сомов налогов. За это время было сделано много: завершено строительство свыше 1,1 тысячи километров газораспределительных сетей по Бишкеку и Чуйской области, проведен капремонт свыше 100 километров малонадежных газопроводов, 40 километров магистрального газопровода "Бухарский газоносный район - Ташкент - Бишкек - Алматы" и компрессорной станции "Сокулук - 5А". Благодаря всему этому уровень газификации в стране вырос с 22% до 40%, причем на фоне постоянно растущего спроса и потребления внутри республики.

Несмотря на серьезные инвестиции "Газпрома", голубое топливо мы получаем по льготной цене - $150 за 1 тысячу кубометров, при том, что до 2014 года цена составляла $250-$295. Чтобы сохранить социальный тариф для кыргызстанцев на фоне беспрецедентного роста цен на энергоносители "Газпром Кыргызстан" постоянно субсидирует разницу, компания уже потратила на эти цели 5 млрд сомов.

Конечно, уход от газовой зависимости от Узбекистана к России сложно назвать независимостью. Однако Российская Федерация всегда оставалась для нашей страны надежным партнером, не страдающим сиюминутной сменой настроения. Взаимоотношения между нашими странами проверены исторически. Ну и мы уже смогли убедиться, что "Газпром" работает в нашей стране стабильно - со стороны компании не было ни одной провокации или спекуляции. Все потому, что у России в Кыргызстане геополитические интересы, ей важно, чтобы у нас все было хорошо.

"Потребности в нефтепродуктах нам также закрывает Россия. У нас есть "Газпром", у нас есть заправки. И поэтому мы не имеем проблем и по ценам тоже. ГСМ у нас чуть дороже, чем в Казахстане. Но это ясно, потому что в РК своя добыча и производство. А так с поставками у нас перебоев нет, ни на весенние-полевые работы, ни на осенне-полевые работы", - продолжил Бакетаев.

Россия является ключевым поставщиком ГСМ в нашу республику. Поставки осуществляются на основе межправительственного соглашения. Только в 2023 году Кыргызстан получил из России более 1 млн тонн беспошлинного ГСМ. Они включали импорт бензина, дизтоплива, сырой нефти, топлива для реактивных двигателей и т.д.

Таким образом мы получаем топливо ниже рыночной стоимости. Но главное даже не выгодная цена, а бесперебойность поставок. Даже вводя эмбарго на экспорт ГСМ - последнее было введено в начале января этого года и продлится шесть месяцев - Россия продолжает поставки в КР.

"Конечно, это еще такой политес. Наши дружественные отношения с Россией влияют на существующие договоренности. И мы должны держать эту политику. РФ закрывает нам многие очень важные вопросы. Дружба с ней нам выгодна, она в наших интересах", - заключил политолог.

Стратегическое партнерство Кыргызстана с Россией - это гарант очень многих уровней безопасности, включая энергетическую и продовольственную. Причем на сегодня очевидно, что эти братские отношения обеспечивают не только свет и тепло в наши дома, но и перспективу экономического роста, развития страны и улучшения уровня жизни каждого гражданина КР.





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