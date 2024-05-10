В Кыргызстане отметили 101-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева

Президент Ильхам Алиев успешно продолжает мудрую политику своего отца.

По случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Азербайджана, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиевича Алиева посольство этой страны в Бишкеке провело мероприятие в школе-гимназии №20, которая носит его имя. Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана Латиф Гандилов после возложения цветов к бюсту Гейдара Алиева, рассказал учащимся, преподавателям и гостям о роли личности Гейдара Алиева в мировой истории и истории Азербайджана, России и Кыргызстана.

Язык Манаса – наш общий язык

"В истории каждой страны и народа есть даты, которые считаются очень важными. Одной из них для Азербайджана является День рождения великого сына азербайджанского народа, архитектора, основоположника современного Азербайджана Гейдара Алиева, который родился 10 мая 1923 года. Его жизненный путь является примером служения родине и народу", - сказал господин посол в своем выступлении.

По его словам, на примере жизни Гейдара Алиева можно представить, какую огромную роль играет личность в истории. "Азербайджан сегодня - одна из самых динамично развивающихся стран мира, с которой считаются ведущие мировые державы. Президент Ильхам Алиев успешно продолжает мудрую политику своего отца. Престиж Азербайджана неуклонно растет, и все это на том фундаменте, который создал уникальный политик с большой душой - Гейдар Алиев", - отметил Латиф Гандилов.

Как рассказал посол Азербайджана, Алиеву удалось отвести реальную угрозу гражданской войны в стране и установить атмосферу национального единства. Он дал стране Конституцию, увековечившую независимость Азербайджана, строил железные дороги, подписывал контракты мирового значения, в том числе "контракт века", связавший экономическими узами разные страны.

Именно Гейдар Алиев заложил основы добрососедских отношений с народами тюркоязычных стран, с братскими странами СНГ, в том числе с Кыргызстаном. В своем выступлении на 1000-летии эпоса "Манас" он произнес фразу, ставшую символом дружбы между нашими странами: "Язык Манаса – наш общий язык". И те традиции дружбы, которые, по словам господина посла, были заложены Гейдаром Алиевым, продолжаются и сейчас между нашими странами. Недавно состоялся третий визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан.

"Чувства гордости и радости переполняли наши сердца и во время, и по итогам визита, потому что он стал историческим в отношениях наших народов. Президенты открыли на одной из центральных улиц Баку памятник великому сыну кыргызского народа - Чингизу Айтматову. Как стало известно во время визита, уставной капитал Азербайджано-Кыргызского фонда развития, который был образован в 2022 году, пополнится с 25 миллионов долларов до ста миллионов, которые пойдут на развитие экономики Кыргызстана. Вместе мы будем стараться использовать потенциал наших народов для интегрирования наших экономик. Что даст хорошие возможности для роста благосостояния народов. В экономических, политических и в гуманитарных отношениях народы наших стран все больше сближаются. И то, что эта школа носит имя Гейдара Алиева, совсем не случайно", - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов.

Как отметил господин посол, Гейдара Алиева считают выдающимся государственным деятелем и в России. Он многое сделал, будучи первым заместителем председателя Совета Министров СССР, контролировал деятельность 14 министерств, курировал самые важные, наукоемкие отрасли экономики. Его колоссальная энергия и работоспособность помогли реализовать стратегические проекты, архиважные для Союза. Среди них Байкало-Амурская магистраль, соединившая евразийское пространство с Дальним Востоком. Она неразрывно связана с именем Гейдара Алиева, потому что, когда ее строительство остановилось из-за многочисленных проблем, для их решения на стройку отправился Алиев. Он умел принимать сложные, порой непопулярные решения. И не ошибался! Во время недавнего празднования 50-летнего юбилея БАМа президент России Владимир Путин высоко оценил вклад Алиева в эту грандиозную стройку. Он сказал, что без его участия этой магистрали просто не было бы. Россия лишилась бы такой важной железнодорожной артерии, как БАМ. Не случайно говорят, что стройка века прошла через сердце Гейдара Алиевича. Кстати, одну из станций бамовцы назвали в его честь.

Уникальный человек во власти

Участникам встречи показали один из лучших документальных фильмов о Гейдаре Алиеве. Фильм называется "Широко шагает Азербайджан". Эта фраза Леонида Брежнева связана с Гейдаром Алиевым. Когда Генсек ЦК КПСС Брежнев вручал очередной орден Ленина республике, он произнес фразу: "Широко шагает Азербайджан".

Фильм буквально захватил всех участников встречи – и учащихся, и взрослых. И не только потому, что он профессионально снят, а прежде всего потому, что в нем правдиво, без прикрас рассказывается о такой феноменальной личности, как Гейдар Алиев, который начал свой путь оперуполномоченным в органах госбезопасности СССР. Молодой, харизматичный офицер, как вспоминают соратники Алиева, во всем проявлял компетентность, чрезвычайную целеустремленность и волю. Он быстро вырос до звания генерал-майора, председателя КГБ Азербайджана. И как закономерный результат – был назначен на должность первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана. Это стало новым этапом не только в жизни его самого, но и в истории республики. Именно тогда был заложен фундамент будущего Азербайджана: проведены структурные экономические реформы, создан целый ряд новых отраслей промышленности. С 1969 по 1982 годы в республике заработали 313 индустриальных предприятий. Среди них - первый в СССР завод кондиционеров, была увеличена добыча нефти, активно развивалась нефтепереработка, нефтехимия. Азербайджан поставлял продукцию в 65 стран мира.

Такие руководители были нужны не только Азербайджану, но и всему СССР. Одним из первых кадровых решений пришедшего к власти Юрия Андропова стало назначение Гейдара Алиева на должность первого заместителя председателя Совета Министров СССР. В фильме один из бывших министров сказал, что Алиев был уникальным человеком во власти. Точнее не скажешь. Буквально через три часа после случившейся трагедии теплохода "Адмирал Нахимов" Гейдар Алиев был на месте крушения. За это время им была создана правительственная комиссия, вместе с ее членами он разбирался в причинах случившегося, встречался с родственниками погибших в катастрофе. Как рассказывают в фильме друзья Гейдара Алиева, он сильно переживал из-за случившегося, и эта боль отразились на его сердце. Двадцать дней Гейдар Алиевич провел на месте трагедии. Он, как верно подмечено в фильме, не умел беречь себя.

По окончании встречи посол Латиф Гандилов предложил создать в школе-гимназии имени Гейдара Алиева кыргызско-азербайджанский культурный центр, чтобы можно было чаще встречаться, смотреть и обсуждать фильмы, знакомиться с культурой, традициями народов наших стран, проводить мероприятия по случаю знаменательных дат для обоих государств. Его идею поддержали.

Акиф Алафердов: Думаю, Гейдар Алиевич гордился бы своим сыном

- В истории современного Азербайджана Гейдар Алиев занимает особое место как выдающийся государственный деятель, как политик с огромной харизмой, осуществивший гигантские свершения. В разных странах мира помнят Гейдара Алиева, поскольку личности такого масштаба появляются очень редко, а память о них сохраняется на века.

Фундамент же нынешних успехов, мощи и процветания Азербайджана заложил Гейдар Алиев. Этот фундамент в строительство азербайджанского государства позволил стране развиваться и в годы его президентства, и в последующие годы, когда Азербайджан возглавил нынешний президент Ильхам Алиев, великий сын великого отца, - сказал в интервью vb.kg заслуженный врач Кыргызской Республики, председатель Общества дружбы и сотрудничества "Кыргызстан-Азербайджан" Акиф Алафердов.

- Гейдар Алиев с любовью и уважением относился к народам всех стран и, частности стран СНГ, и выстраивал с ними дружеские и доверительные отношения. Я был в составе делегации во время недавнего государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан и видел, с какой теплотой и искренностью общались два президента. И, думается, что Гейдар Алиевич гордился бы сыном, который достойно продолжает дело своего великого отца. И что важно для всего азербайджанского народа: Ильхам Гейдарович выполнил и завет отца - он вернул Азербайджану Карабах.

Не могу не отметить, что в 1994 году именно Бишкек внес свой вклад в миротворческую инициативу: здесь был подписан протокол с призывом к прекращению огня в ходе первой карабахской войны. Одним из посредников подписания этого важного документа был экс-спикер легендарного парламента Медеткан Шеримкулов", - сказал Акиф Алафердов.





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