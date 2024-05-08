Видео - Будьте бдительны! ГКНБ заявляет об участившихся случаях распространения синтетических наркотиков в Кыргызстане

Бишкек, "Саясат.kg". Современный синтетический наркотик - это опаснейший «капкан» для любого человека.

ГКНБ КР заявляет об участившихся случаях распространения синтетических наркотиков в Кыргызстане.

На данный момент, Комитет проводят активные мероприятия над искоренением изготовителей/распространителей наркотиков по всей стране.

Современный синтетический наркотик - это опаснейший «капкан» для любого человека. В особенности, в группе риска находятся подростки и молодые люди до 25 лет.

"Родителям рекомендуется тщательнее следить за интересами своих детей, периодически проводить профилактические беседы, а также, самим подробнее узнать об ужасных последствиях приёма синтетических наркотиков.

ГКНБ КР убедительно просит жителей сообщать обо всех известных фактах, связанных с распространением наркотических средств и психотропных веществ, по горячей линии тел: 0312-66-04-75.

Кыргызстанцы за здоровое будущее!" - говорится в сообщении.

Руководство Комитета ещё раз напоминает, что приём химических наркотических препаратов вызывает необратимые последствия, а их изготовление/распространение строго карается Законом