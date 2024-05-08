Кабмин продлил запрет на экспорт двух товаров

Введен временный запрет на вывоз за пределы таможенной территории ЕАЭС регенерируемой бумаги и картона.

Согласно постановлению кабинета министров, запрет на экспорт бумаги и картона введен на шесть месяцев.

Министерству экономики и коммерции поручено в установленном порядке уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета, Министерству иностранных дел - уведомить исполнительный комитет Содружества Независимых Государств.

Государственная таможенная служба при Министерстве финансов и пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности должны принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза товаров.

Контроль за исполнением постановления возложен на управление контроля исполнения решений президента и кабмина администрации президента.



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