Фермерам выдали в лизинг сельхозтехнику почти на 2 млрд сомов с начала года

На данный момент в целях развития лизинга в Кыргызстане реализуются семь лизинговых проектов.

Об этом сообщили в Минводсельпроме.

Отмечается, что это инициатива ведомства, в рамках которой крестьянам выдают все виды сельскохозяйственной техники на льготных условиях.

"С начала 2011 года и по настоящее время сельским товаропроизводителям выдано 6 343 единицы техники на сумму 15,5 млрд сомов", - уточнили в Минводсельпроме.

На начало мая 2024 года производителям уже выдали 429 единиц сельхозтехники на 1,9 млрд сомов, в том числе 254 трактора, четыре комбайна, 71 единицу навесного (прицепного) оборудования, 99 единиц спецтехники и одну - перерабатывающего оборудования.

Кроме того, фермеры получили средства на приобретение 169 голов крупного рогатого скота. Средства выдаются через государственный лизинг и "Айыл Банк", добавили в ведомстве.



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