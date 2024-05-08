Несколько стройкомпаний оштрафовали за порчу дорог в Бишкеке

Как рассказали в мэрии, ОсОО "Престиж БИ Центр" повредило тротуарную часть по пр. Чуй, 127/1.

Муниципальная инспекция мэрии Бишкека в ходе ежедневных рейдов выявляет нарушения правил благоустройства со стороны строительных компаний. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Как рассказали в мэрии, ОсОО "Престиж БИ Центр" повредило тротуарную часть по пр. Чуй, 127/1.

Демонтаж и перенос забора велись без разрешительных документов.

Компания получила штраф в размере 17 тыс. сомов, говорится в сообщении. ОсОО "Техник Трейд" оштрафовали на 34 тыс. сомов за повреждение асфальта и выемку грунта без разрешительных документов.

Кроме этого, СК "Аманат Строй Инвест" даже при наличии колесомоечного пункта не мыла колеса спецтехники и загрязнила одну из улиц в Ленинском районе, возмущаются в инспекции. Компания оштрафована на 23 тыс. сомов. На очистку дороги дали один день.

Антисанитарию на прилегающей территории в жилом массиве "Ак-Орго" устроило ОсОО "Шер Курулуш", рассказали в мэрии. По другим фактам наказаны компании "Борсан Констракшн", "Аю Премиум Строй" и "Делюр".



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