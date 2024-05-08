Койки в коридорах, матрасы изношены. Что показала проверка центра психиатрии и наркологии?

В столовых не хватает кухонного инвентаря, что вынуждает делить прием пищи для пациентов в 2-3 смены.

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток 18 и 19 апреля посетили Республиканский центр психиатрии и наркологии (РЦПН) и выявили ряд нарушений.

Условия проживания

Большинство зданий РЦПН остро нуждаются в ремонте.

Количество пациентов в отделениях, кроме детского, превышает вместимость (на 5-15 пациентов).

Например, в психиатрических отделениях №1 и №10 дополнительные койки размещены и в коридорах.

Кровати, матрасы, постельные принадлежности сильно изношены.

Выдается только хозяйственное мыло.

Отсутствуют комнаты досуга для пациентов.

Прогулки на свежем воздухе для пациентов не проводятся в связи с тем, что в непосредственной близости к прогулочной зоне РЦПН находится штрафстоянка ГУОБДД МВД КР (постоянный шум, скопление большого количества людей).

Продовольственная безопасность

На питание выделяется 92 сома в день, что является недостаточной суммой для обеспечения качественным питанием.

В столовых не хватает кухонного инвентаря, что вынуждает делить прием пищи для пациентов в 2-3 смены.



Медицинское обеспечение

На медицинские препараты выделяется всего 92 сома, что, по словам медицинского персонала, является недостаточной суммой для приобретения качественных и эффективных препаратов.

"Хотелось бы отметить, что заработная плата врачей составляет 20-25 тысяч сомов, младшего медицинского персонала - 10-20 тысяч сомов, что прямо влияет на привлечение квалифицированных специалистов", - говорится в сообщении.

По итогам посещения составлен акт о выявленных нарушениях. Он направлен в Минздрав.



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