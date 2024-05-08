Подготовлен проект трёхстороннего соглашения по строительству ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан, - Минтранс

По данным министерства, за первый квартал через «Кыргыз темир жолу» перевезено 2 млн тонн грузов.
Подготовлен проект трёхстороннего соглашения по строительству ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Об этом говорится в материалах Министерства транспорта и коммуникаций к коллегии по итогам первого квартала 2024 год.
«Проведены переговоры по строительству железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан», подготовлен проект трёхстороннего соглашения», - говорится в релизе Минтранса.
Министерство также сообщает, что по другому проекту ж/д «Балыкчы — Кочкор — Кара-Кече» ведутся работы по строительству участка 20-35 км.
По данным министерства, за первый квартал через «Кыргыз темир жолу» перевезено 2 млн тонн грузов.
Количество пассажиров на железнодорожном транспорте составило 51,1 тыс., в том числе по международным маршрутам — 2,5 тыс., внутренним — 48,7 тыс.
Tazabek