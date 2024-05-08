Выборы по Ноокатскому округу. В ЦИК поступили заявления от 4 кандидатов

Выборы назначены на 30 июня.
В Центризбирком поступило 4 заявления от кандидатов, заявивших о намерении баллотироваться по Ноокатскому одномандатному округу №5 на досрочных выборах депутата Жогорку Кенеша.
Выборы назначены на 30 июня.
Заявления поступили от следующих кандидатов (самовыдвижение):
Абдивалиев Артыкбай Турабидинович, 21.05.1969 года рождения, частный предприниматель
Мурзакматов Байжигит Мамаюнусович, 27.07.1986 года рождения, временно не работает
Айдосов Айболот Абдурахманович, 27.07.1986 года рождения, временно не работает.
Марипов Бакытбек Асамидинович, 10.11.1988 года рождения, временно не работает.
АКИпресс