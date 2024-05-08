Видео - Проведены обысковые мероприятия по адресам проживания активных членов «Йакын-Инкар»

Бишкек, "Саясат.kg". В ходе обысковых мероприятий изъяты 76 материалов, из них книг - 51, брошюр - 10, телефон – 2...

4 мая 2024 года ГКНБ КР совместно с СПЭНМ УВД Ошской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по линии противодействия религиозно-экстремистским организациям проведены обысковые мероприятия по адресам проживания активных членов РЭТ «Йакын-Инкар».

В ходе обысковых мероприятий изъяты 76 материалов, из них книг - 51, брошюр - 10, телефон – 2, ДВД диск – 3, кассет - 3, флэш-карт – 5.

Отдельные изъятые книги относятся к запрещенному на территории Кыргызской Республики религиозно-экстремистскому течению «Йакын-Инкар»

Изъятые предметы направлены на проведение соответствующей экспертизы в ГСЭС при МЮ КР, по результатам которого будут приняты правовые меры согласно уголовного законодательства КР в отношении активных членов РЭТ «Йакын Инкар».

Кроме этого, в ходе проведенных разъяснительно-профилактических мероприятий один из членов указанной РЭТ «А.А.», полностью осознал пагубность радикально-экстремистской идеологии РЭТ «Йакын Инкар» и добровольно отрекся от дальнейшего членства в указанной запрещенной организации.