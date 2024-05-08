Видео со слитками золота. ГКНБ просит воздержаться от распространения недостоверной информации

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время со стороны деструктивных сил ведётся целенаправленная информационная работа в социальных сетях...

В социальных сетях Интернета распространяется провокационный-видеоролик о некоем грузе со слитками золота, где неустановленным лицом отмечается якобы их принадлежность к лицам, имеющим родственные связи с политическим руководством КР. При этом, по имеющимся данным, к подготовке указанного провокационного-ролика имеют причастность отдельные граждане КР, находящиеся за пределами республики, в отношении которых ранее были возбуждены уголовные дела за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

ГКНБ КР отмечает, что в настоящее время со стороны деструктивных сил ведётся целенаправленная информационная работа в социальных сетях, направленная на распространение ложных сведений, целью которой является дискредитация и создание негативного общественного мнения в отношении политического руководства Кыргызской Республики. Подобные действия деструктивных сил несут потенциальную угрозу стабильности и поступательному развитию республики, а также могут послужить причиной эскалации общественно-политической обстановки и нанести ущерб безопасности государства.

ГКНБ КР заявляет, что публикуемая информация не соответствует действительности и призывает пользователей сети Интернет воздержаться от распространения провокационных инсинуаций по данному факту, а также предупреждает о предусмотренной уголовной ответственности за распространение заведомо ложных сведений.