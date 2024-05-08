На кыргызско-таджикской границе в Баткене опять инцидент с применением огнестрельного оружия

Один из чабанов совершил 2-3 выстрела в сторону пограничного наряда Кыргызстана.

На кыргызско-таджикском участке госграницы 7 мая произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, сообщила Пограничная служба Кыргызстана.

В 12:20 недалеко от населенного пункта Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд Кыргызстана заметил граждан Таджикистана – чабанов, выпасавших скот на территории Кыргызстана в 250-300 м от линии государственной границы.

"Требования пограничников покинуть территорию Кыргызстана граждане Таджикистана проигнорировали, более того, начали закидывать камнями военнослужащих", - говорится в сообщении.

Один из чабанов совершил 2-3 выстрела в сторону пограничного наряда Кыргызстана.

В целях недопущения эскалации обстановки пограничники произвели предупредительные выстрелы в воздух, после чего чабаны убежали на территорию Таджикистана. Среди пограничников Кыргызстана пострадавшие отсутствуют.

По неподтвержденным данным, один из граждан Таджикистана получил ранение в ногу, отмечает ПС.

"Однако при каких обстоятельствах, когда и где именно получено ранение неизвестно, так как сотрудники правоохранительных органов Таджикистана предоставили только фотографию. Ожидается встреча пограничных представителей сторон", - заявляет Погранслужба.

В настоящее время обстановка на кыргызско-таджикском участке характеризуется как стабильная.

Источник - АКИпресс