Радио Озоди: о встрече глав спецслужб трех стран

Общая протяженность таджикско-кыргызской границы составляет 972 км.

В Фергане (Узбекистан) 6 мая состоялась встреча глав ГКНБ Таджикистана Саймумина Ятимова, Узбекистана Абдусалома Азизова и Кыргызстана Камчыбека Ташиева, сообщает ГКНБ Таджикистана.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны в открытой и доверительной форме подробно обсудили весь комплекс проблем обеспечения региональной безопасности, а также обменялись мнениями по состоянию и перспективам взаимодействия по таким актуальным направлениям, как борьба с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, незаконной миграцией, контрабандой и другими угрозами и вызовами трансграничного характера.

«Были также затронуты вопросы приграничного сотрудничества и в целом создания благоприятных условий для развития добрососедских отношений между государствами сторон», - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны рассмотрели пункты повестки, касающиеся делимитации государственных границ между Кыргызстаном и Таджикистаном, а также вопросы демаркации границ между Узбекистаном и Кыргызстаном.

«Участники встречи достигли договорённостей об ускорении процессов делимитации кыргызско-таджикской и демаркации узбекско-кыргызской государственных границ и определили практические меры для решения данных вопросов на основе учёта взаимных интересов сторон», - отмечается в сообщении ГКНБ.

По итогам переговоров главы спецслужб дали конкретные поручения членам кыргызско-таджикской Межправительственной комиссии по согласованию оставшихся участков границы, а также подготовке и подписанию соответствующего двустороннего договора.

Рабочие группы Таджикистана и Кыргызстана с прошлого года проводят регулярные встречи по вопросам делимитации и демаркации госграницы. В феврале президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с главой МИД Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым заявил, что за прошедшие четыре месяца обе республики согласовали проектное и рабочее описание порядка 196 км госграницы. Стороны заявили о завершении описания более 90 % границы.

Общая протяженность таджикско-кыргызской границы составляет 972 км.

Переговоры между Таджикистаном и Узбекистаном по вопросу демаркации границы все еще продолжаются. Делимитация государственной границы между Узбекистаном и Таджикистаном была полностью завершена в 2019 году. Общая протяженность границы между Узбекистаном и Таджикистаном составляет 1332 километра, из них 105 километров – речные и 1227 километров – сухопутные.

Радио Озоди