Группа депутатов предлагает сократить количество агитаторов на парламентских выборах

Мамасадыков попросил сейчас поддержать концепцию, а затем уже вносить изменения.

Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту 7 мая в первом чтении рассматривает проект конституционного закона «О внесении изменений в конституционный Закон КР «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».

Инициаторы — депутаты Замирбек Мамасадыков, Камила Талиева, Винера Раимбачаева, Жалолидин Нурбаев, Мирлан Самыйкожо, Максатбек Сарбагышев, Динара Ашимова, Тазабек Икрамов, Нуржигит Кадырбеков, Медер Алиев, Султанбай Айжигитов, Нилуфар Алимжанова, Русланбек Жакышов, Айгуль Айдарова.

Один из инициаторов законопроекта депутат Замирбек Мамасадыков («Ыйман нуру») сообщил, что в соответствии с законом политические партии могут использовать в предвыборный период до 10 тыс. агитаторов, а кандидаты по одномандатным округам — до 500.

«Сокращение количества агитаторов повлияет на открытость выборного процесса и сократит финансовые расходы. Это важно для кандидатов с ограниченными финансовыми ресурсами. В целом такие изменения приведут к честным и прозрачным выборам», - считает Мамасадыков.

Депутат Дастан Джумабеков (Манасский округ) сказал, что во втором чтении внесет предложения по изменению количества агитаторов. «Когда мы с вами разговаривали, вы были согласны», - сказал он.

Мамасадыков попросил сейчас поддержать концепцию, а затем уже вносить изменения.

Джумабеков сказал, что в текущем законопроекте говорится о количестве агитаторов в 500 человек для кандидатов по одномандатным округам. Депутаты предлагают снизить до 100. «Зачем вы это делаете? Объясните», - обратился он.

Мамасадыков ответил, что это делается для создания единых условий для всех кандидатов.

Джумабеков считает, что в этом случае будут коррупционные моменты: будут платить тайно, чтобы люди могли работать агитаторами. «Сейчас идет административно-территориальная реформа, округи увеличиваются. Как они успеют со 100 агитаторами? Расстояния большие. Агитатор ведь рассказывает о программе кандидата», - добавил он.

Джумабеков сказал, что выступает против таких изменений. Он поинтересовался мнением ЦИК.

Заместитель председателя ЦИК Тынчтык Шайназаров ответил, что некоторые районы могут образовать одномандатный избирательный округ. В таких случаях агитаторам придется преодолевать большие расстояния.

«28 ноября 2021 года прошли парламентские выборы. Общее количество избирателей по одномандатным округам составило 3 млн 703 тыс. человек. Во время выборов было 2494 избирательных участка. По закону политическая партия может нанимать не более 10 тыс. агитаторов. Если мы поделим это количество на 2494 участков и количество избирателей, то получается, что на один участок будет по 4 агитатора. Или на одного агитатора придется по 370 избирателей», - проинформировал Шайназаров.

По его словам, если законопроект будет одобрен и количество агитаторов для партий сократится до 5 тыс., то на один участок будет два агитатора. А на одного агитатора придется 740 избирателей.

«По одномандатным избирательным округам есть от 80 тыс. до 120 тыс. избирателей. От 53 участков до 107. Если мы сократим до 100 агитаторов, то на один участок будет 1 агитатор. По действующему законодательству приходится 5 агитаторов. Если останется в действующей редакции, мы не будем против», - добавил член ЦИК.

По словам Замирбека Мамасадыкова, мир меняется, сейчас агитацию можно вести онлайн. Он считает, что наем 500 агитаторов за месяц до выборов может расцениваться как подкуп.

АКИпресс