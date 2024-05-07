В Кыргызстане запретили привлекать детей к организации массовых мероприятий

Известно, что такое поручение он дал в ходе аппаратного совещания кабмина.

Глава кабмина Акылбек Жапаров поручил запретить привлекать детей к организации массовых мероприятий на территории страны.

Известно, что такое поручение он дал в ходе аппаратного совещания кабмина.

Напомним, 2 мая на джайлоо в Сузакском районе, где проходил конкурс среди школьников, грузовик марки Hyundai Porter сбил детей. По словам водителя, он вышел из салона и не заметил, как авто тронулось с места, а после не смог догнать и остановить грузовик. Транспорт съехал вниз на толпу детей.

По данным Минздрава, пострадали 32 ребенка.

Конкурс школьников и фестиваль проходили с 20 апреля по 11 мая во всех регионах республики в рамках указа президента КР "О дополнительных мерах по всестороннему изучению и популяризации трилогии эпоса "Манас" (эпосы "Манас", "Семетей", "Сейтек") - бесценного духовного наследия кыргызского народа". Минобразования отменило республиканский конкурс "Манас" после трагедии в Сузакском районе. В кабмине создана межведомственная комиссия.

Третьего мая десять детей, состояние которых оценивалось как тяжелое, в сопровождении родственников спецбортом доставили в Бишкек. Водителя Hyundai Porter вначале арестовали, но спустя два дня отпустили под домашний арест.



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