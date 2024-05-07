В Оше сотрудники милиции и ГКНБ выявили членов экстремистской организации

В Оше и Ошской области сотрудники милиции и ГКНБ продолжают борьбу с экстремизмом и терроризмом.

Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

"На основании полученной оперативной информации 4 мая были проведены обыски в домах активных членов религиозно-экстремистской организации "Йакын-Инкар", проживающих в Оше: Х. Ш., 1970 года рождения, и Ш. Д., 1979 года рождения, а также в Кара-Суйском районе: Х. М., 1963 года рождения, и А. А., 1973 года рождения. В ходе обысков изъяты 51 книга, два мобильных телефона, девять брошюр, тетрадь, три DVD-диска, три кассеты, пять флеш-карт и ноутбук. Изъятые материалы направлены на соответствующие экспертизы.

Задержанных доставили в следственное подразделение. После профилактических бесед один из них заявил, что отказывается поддерживать идеологию религиозно-экстремистской организации "Йакын-Инкар", - сообщили в пресс-службе управления.

В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по выявлению других причастных к преступлению.



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