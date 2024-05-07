Минобразования Кыргызстана объявляет конкурс студенческих стартап-проектов

Министерство образования и науки объявляет конкурс стартап-проектов в высших учебных заведениях.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, мероприятие проводится в целях стимулирования развития молодежного предпринимательства и дальнейшего продвижения бизнес-идей.

Отбираются стартап-проекты по следующим направлениям:

- информационные/цифровые технологии;

- медицина и технологии здравоохранения;

- новые материалы и химические технологии;

- интеллектуальные производственные технологии;

- биотехнологии;

- ресурсосберегающая энергетика;

- аграрные технологии;

- зеленая экономика;

- креативные индустрии;

- сфера услуг.

Документы будут принимать с 10 мая по 10 августа. Подробная информация здесь.



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