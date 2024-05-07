Санжар Муканбетов назначен директором недавно созданного национального института

Санжар Муканбетов назначен директором Национального института стратегических инициатив при президенте.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Напомним, Садыр Жапаров в апреле подписал указ. Согласно нему, путем слияния реорганизованы Национальный институт стратегических исследований при президенте, который возглавлял Санжар Муканбетов, и Институт исследований экономической политики, и на их базе образован Национальный институт стратегических инициатив.

Санжар Муканбетов родился 12 декабря 1972 года. Окончил Кыргызский технический университет, Кыргызский государственный национальный университет по специальности «экономист».

Ранее работал заведующим отделом отраслевой политики — заместителем начальника управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации президента.

Во времена президентства Сооронбая Жээнбекова был министром экономики.

Возглавлял Государственную службу регулирования и надзора за финансовым рынком, работал вице-премьером.



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