Муфтият пригрозил психологу заявлением в органы, если она не прекратит высказывать субъективное мнение про основы шариата

В своем блоге Сагынбаева рассказывает о сексуальном просвещении.

Муфтият Кыргызстана пригрозил психологу Айнуре Сагынбаевой заявлением в соответствующие органы, если она не прекратит высказывать субъективное, не соответствующее мнение про основы шариата и национальные ценности.

В Духовном управлении мусульман отметили, что ее мнение относительно религии искажает ислам. «Ее высказывания против ценности воспитания подрастающего поколения совсем неуместны. Многих беспокоит ее мнение про нормы ценности, правила ислама. Некоторые ее мысли приводят к распаду веры. Если она не прекратит высказывать свое субъективное, не соответствующее мнение про религию, то мы будем вынуждены обратиться в соответствующие органы», - говорится в сообщении ДУМК.

В своем блоге Сагынбаева рассказывает о сексуальном просвещении.

АКИpress