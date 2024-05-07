Девушки в караоке обслуживали иностранцев и делились на «чай» и «кофе» — судебный приговор

Первомайский районный суд Бишкека 6 февраля вынес решение в отношении гражданина Китая и трех гражданок Кыргызстана.
Как говорится в приговоре, они оказались на скамье подсудимых за организацию проституции.
В чем они обвиняются?
В 2017 году жительница столицы открыла караоке-бар, где официантки предоставляли интим-услуги. В 2023 году это заведение за $40 тыс. купил китаец Чен, а его представителем в Кыргызстане оказался гражданин Китая Ли [имя изменено, Л.К.]. Последний не стал менять тематику кабака и девушки обслуживали граждан Китая, Кореи и Японии. Сам Ли обеспечивал караоке-притон клиентурой, которая состояла из числа его иностранных знакомых. Кроме этого, от подчиненных он требовал заниматься вербовкой новых девушек, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации.
Так, «официантки» делились на «Чай» и «Кофе»:
- «Чай» — это те, кто предоставлял услуги без интима;
- «Кофе» — это девушки, оказывающие интим.
За работу они получали от $100 до $300.
Директором караоке-бара являлась Айсана, а администраторами Чолпон и Мадина [имя изменены, Б.Б.А., Н. Ч. К. и М. К. Т.]. По указанию Ли они занимались сводничеством, то есть выводили девушек на «Чойс» — девушки выстраиваются в один рост и их показывают клиентам.
Все они признали свою вину и подписали соглашение.
Что в итоге?
Иностранец Ли признан виновным по ст.159 («Вовлечение в занятие проституцией») УК КР. Его приговорили к выплате штрафа в размере 100 тыс. сомов в доход государства.
Айсана, Чолпон и Мадина признаны виновными по ст.160 («Содействие проституции и разврату») УК КР. Они также приговорены к выплате штрафа в размере 100 тыс. сомов в доход государства.
АКИpress