В Оше прошла международная акция «Огонь памяти», посвященная памяти героев ВОВ

У мемориального комплекса «Вечный огонь» города Ош состоялась международная акция «Огонь памяти», посвященная памяти героев Великой Отечественной войны.

В рамках мероприятия прошел митинг-реквием, в ходе которого от частицы Вечного Огня памятника Неизвестного солдата был зажжен Вечный огонь на одноименном комплексе.

В торжественных мероприятиях, посвященных памяти героев-кыргызстанцев и всех сражавшихся в Великой Отечественной войне приняли участие заместитель мэра города Ош Замир Юсупов, представители полномочного представителя Президента в Ошской области, генеральный консул РФ в Оше Андрей Бибишев, руководитель представительства Россотрудничества в городе Ош Дмитрий Аврам, представители Русского дома в Оше, представители Вооруженных сил Кыргызской Республики, Совета ветеранов Афганистана и Баткенских событий, МВД, общественных, образовательных, спортивных и других организаций г. Ош.

В зажжении Вечного огня приняли участие член центрального штаба всероссийского общественного движения «Народный фронт» актер театра и кино, доверенное лицо президента России Владимира Путина Михаил Мамаев, руководитель регионального исполкома «Народного фронта» в Красноярском крае, депутат Красноярского городского совета Оксана Ларионова, член Краснодарского регионального штаба «Народного фронта» Никита Костоправкин.

В завершение мероприятия состоялось передача частицы Вечного огня в организации города Ош, проведена праздничная музыкальная программа. Частица Вечного огня из города Ош далее будет передана в Кызыл-Кию, Узген, Джалал-Абад, из этих городов частичку Вечного огня заберут активисты-волонтеры, чтобы также зажечь его в других городах и селах Кыргызстана.



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