Шакир Тыллаваев: Одного деда спас однополчанин, второго расстреляли фашисты

Мой прадед со стороны папы Джумабай Каримбаев был призван на фронт в 1942 году.

У участника нашего проекта "Моя история о войне" Шакира Тыллаваева два прадеда были участниками Великой Отечественной войны. Один вернулся с войны, потому что его с поля боя вытащил однополчанин. А второй погиб в плену, отказавшись работать на фашистов. В семье очень хотят узнать, как можно больше подробностей об их фронтовых биографиях.

"По прадеду Михаилу Колесникову неизвестно даже его отчество. Как рассказывает мама, а ей об этом рассказала бабушка, уже после войны к ним приезжал человек, который представился его однополчанином. По его словам, они служили во 2-ой Ударной армии, попали в плен. И уже в плену Михаилу предложили работать на немцев, но он отказался. Сказал, что его отец убьет. Однополчанин его уговаривал, но тот отказался и его расстреляли. Так это или нет, но без отчества и места рождения мы пока не можем ничего найти. Бабушка умерла, и одна надежда, что когда-то все архивы оцифруют, и и будет легче что-то найти. Дело в том, что прадед и прабабушка разошлись сразу после рождения дочери, а потому как сложилась его судьба никто не знал. Очень плохо, что мы не знаем ничего о семье моего прадеда Михаила Колесникова.

Мой прадед со стороны папы Джумабай Каримбаев был призван на фронт в 1942 году. Воевал на Белорусском фронте. Поздней осенью 1943 года в боях по освобождению города Гомеля Белорусской ССР был тяжело ранен и контужен в бою . В результате того, что какое то время он пролежал на снегу, получил обморожение ног. Прадеда вытащил с поля боя его сослуживец, белорус по имени Иван. Он дотащил моего прадеда до санчасти, и вернулся на передовую, где и погиб. Спасая жизнь прадеда, хирурги отняли ему пальцы обеих ног, и комиссовали в декабре 1943 года.

Прадед вернулся домой, а 29 октября 1944 года у него родилась дочь, моя бабушка Каримбаева Анвара Джумабаевна. У прадеда было 2 медали и орден Красной Звезды. Так говорит мама. К сожалению, его награды не сохранились. При переезде в новый дом, они были утеряны. бабушка рассказывала маме, что дед очень тосковал по своему другу, белорусу Ивану, так они сдружились на фронте. После войны Джумабай Каримбаев работал во Фрунзенском театре оперы и балета", рассказал Шакир Тыллаваев.

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