Этот пирс, строящийся в "Рух Ордо", самый большой. Форма пирса передает форму комуза.
Президент КР Садыр Жапаров решил провести опрос среди кыргызстанцев по проекту нового пирса в туристическом центре "Рух Ордо" на Иссык-Куле.
"Уважаемые кыргызстанцы!
Решил сделать опрос по одному вопросу.
В прошлом году туристический комплекс "Рух Ордо" в Чолпон-Ате перешел в собственность государства. Конечно, поскольку раньше о нем плохо заботились, он обветшал. В этом году мы начали проводить ремонт. Даст Бог, в скором времени он начнет принимать туристов.
Этот пирс, строящийся в "Рух Ордо", самый большой. Форма пирса передает форму комуза. Посередине в форме юрты будет стеклянный ресторан. В ресторане будут подавать только национальные блюда. Обслуживающий персонал будет носить национальную одежду.
Словом, мы начали работать над созданием туристического комплекса, отражающего наш национальный колорит. Буквально вчера ознакомился с ходом работ.
"В этом году будем готовиться к летнему туристическому сезону", - пообещали строители.
А сегодня мне позвонил мой пресс-секретарь и сообщил, что "в соцсетях много людей, критикующих пирс в форме комуза".
Именно поэтому я провожу широкий опрос среди общественности. Кто поддерживает, то голосуйте "за", кто не поддерживает - "против". Мы обязательно учтем пожелания большинства.
Если большинство проголосуют "против", то изменить проект - это дело пяти секунд.
URL: https://www.vb.kg/436877