Наркотики в клубах. Все, кто содействуют распространению, понесут ответственность — Ташиев 

Он предупредил, что те, кто оказывает этому содействие, будут привлечены к ответственности в рамках закона.
Председатель Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев обратился к владельцам и администрациям ночных клубов, чтобы они не допускали в своих заведениях распространения всех видов наркотиков.
Он предупредил, что те, кто оказывает этому содействие, будут привлечены к ответственности в рамках закона.
Вместе с тем Ташиев выделил, что правоохранительными органами усиленно проводятся рейды по выявлению продажи наркотиков в клубах. В последнее время участились случаи распространения синтетических видов.
Кабар