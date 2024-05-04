Наркотики в клубах. Все, кто содействуют распространению, понесут ответственность — Ташиев

Он предупредил, что те, кто оказывает этому содействие, будут привлечены к ответственности в рамках закона.

Председатель Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев обратился к владельцам и администрациям ночных клубов, чтобы они не допускали в своих заведениях распространения всех видов наркотиков.

Он предупредил, что те, кто оказывает этому содействие, будут привлечены к ответственности в рамках закона.

Вместе с тем Ташиев выделил, что правоохранительными органами усиленно проводятся рейды по выявлению продажи наркотиков в клубах. В последнее время участились случаи распространения синтетических видов.



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