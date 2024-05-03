Минюст предлагает передать нотариусам некоторые споры из компетенции судей

Министерство юстиции предлагает снизить нагрузку на судей, передав некоторые споры в компетенцию нотариусов.

Соответствующий законопроект опубликован для общественного обсуждения.

По данным Верховного суда, в 2022 году в суды первой инстанции поступило 79 757 исковых заявлений в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом КР. Из них 9 480 заявлений поступило по бесспорным требованиям, заявленным в порядке приказного производства. Такие заявления составляют 11,8% от общего количества поступивших дел.

В Минюсте отмечают, что в настоящее время судьи первой инстанции, на которых лежит основное бремя разрешения гражданских споров, загружены делами приказного производства, являющимися по своей правовой природе бесспорными. Использование правосудия для разрешения бесспорных дел является одним из основных источников неоправданной нагрузки на местные суды.

В целях оптимизации судебной нагрузки Минюст предлагает передать семь категорий дел приказного производства в компетенцию нотариусов. Речь идет о требованиях по взысканию денежных сумм или истребованию движимого имущества от должника в случаях, если:

- требование основано на нотариально удостоверенной сделке;

- требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме;

- требование основано на протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, совершенного нотариусом;

- заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения третьих лиц;

- заявлено требование о взыскании обязательных платежей;

- заявлено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы;

- заявлено требование о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи.



Эти требования должны быть подтверждены письменными доказательствами и должны быть признаны должником. Если из заявления и представленных документов усматривается спор о праве, то нотариус отказывает в принятии заявления о выдаче нотариального приказа.

Но при этом отказ в принятии заявления о выдаче нотариального приказа не препятствует возможности предъявления взыскателем иска в суд по тому же требованию в порядке искового производства.

Ранее администрация президента предложила ряд поправок в Уголовно-процессуальный кодекс для снижения нагрузки следователей.

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