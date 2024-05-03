В КР по всей стране отменили все мероприятия с участием школьников после наезда на детей в Сузаке

Число пострадавших достигло 32 детей от 9 до 16 лет, 18 госпитализированы, двум детям провели операции.

Министерство образования в целях безопасности отменил по всему Кыргызстанувсе флешмобы и другие массовые мероприятия с участием школьников в рамках конкурса «Урааным Манас» .

Напомним, накануне в Сузаке на мероприятии по сказанию эпоса «Манас» грузовик без водителя наехал на детей и врезался в юрту. Число пострадавших достигло 32 детей от 9 до 16 лет, 18 госпитализированы, двум детям провели операции.

Как сообщили в МОиН, министр Догдуркул Кендирбаева находится в Джалал-Абадской области, ночью 3 мая она навестила детей в областной детской клинической больнице.

Совместно с министром здравоохранения Алымкадыром Бейшеналиевым глава ведомства ознакомилась с состоянием детей, находящихся в больнице и получающих необходимое лечение. Она также поговорила с родными пострадавших, выразила надежду на скорейшее выздоровление.

Министр поблагодарила медиков, оказавших первую помощь на месте происшествия и работающих с детьми в больнице в данное время.

Министерство будет продолжать работать в тесном сотрудничестве с медицинскими учреждениями и другими организациями, чтобы обеспечить полную поддержку детям и их семьям.

Также будет организован временный кризисный центр, где родственники пострадавших детей могут находиться круглосуточно. Там же будут работать психологи для оказания необходимой помощи детям и взрослым.

Кабар