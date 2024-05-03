Одному школьнику, пострадавшему в Сузаке, предстоит операция

Ночью приехала бригада из 4 специалистов Ошской областной детской клинической больницы и дали свои рекомендации.

Специалисты Джалал-Абадской областной детской клинической больницы продолжают оказывать медицинскую помощь школьникам, пострадавшим от автонаезда в Сузакском районе.

Прибывшие в ночь со 2 на 3 мая в больницу министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев и министр образования Догдургул Кендирбаева встретились с пострадавшими детьми, расспросили их о состоянии, выразили слова поддержки и дали разъяснения родителям.

Ночью приехала бригада из 4 специалистов Ошской областной детской клинической больницы и дали свои рекомендации.

Сегодня утром с состоянием детей ознакомился заместитель министра здравоохранения Медер Исмаилов.

Сейчас в областной больнице находятся 12 детей, из них 5 - в отделении реанимации. Две девочки прооперированы, а одному мальчику сегодня планируется провести операцию.

В настоящее время наблюдается сдвиг в состоянии детей в сторону стабилизации.

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