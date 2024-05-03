В Ташкенте состоялось открытие нового здания посольства Кыргызстана 

Главы правительств двух стран посадили во дворе посольства саженцы.
Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов приняли участие в официальной церемонии открытия нового здания посольства Кыргызской Республики в Ташкенте.
Главы правительств двух стран посадили во дворе посольства саженцы.
После осмотра выставок, посвященных 80-летию Министерства иностранных дел КР, столетию со дня образования Кара-Кыргызской автономной области, а также кыргызско-узбекским двусторонним отношениям, они оставили запись в книге почетных гостей.
На мероприятие были приглашены послы Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Российской Федерации, Турции, Таджикистана, Туркменистана в Узбекистане, диаспоры, этнические кыргызы и местные жители.
Также для гостей была установлена юрта.
Число граждан Кыргызстана, въезжающих и выезжающих на территорию Узбекистана в год превышает 1 млн человек, а число постоянных и временных жителей - около 6,5 тыс., кроме того, в стране проживает более 400 тыс. этнических кыргызов.
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