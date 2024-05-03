В Ташкенте состоялось открытие нового здания посольства Кыргызстана

Главы правительств двух стран посадили во дворе посольства саженцы.

Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов приняли участие в официальной церемонии открытия нового здания посольства Кыргызской Республики в Ташкенте.

Главы правительств двух стран посадили во дворе посольства саженцы.

После осмотра выставок, посвященных 80-летию Министерства иностранных дел КР, столетию со дня образования Кара-Кыргызской автономной области, а также кыргызско-узбекским двусторонним отношениям, они оставили запись в книге почетных гостей.

На мероприятие были приглашены послы Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Российской Федерации, Турции, Таджикистана, Туркменистана в Узбекистане, диаспоры, этнические кыргызы и местные жители.

Также для гостей была установлена юрта.

Число граждан Кыргызстана, въезжающих и выезжающих на территорию Узбекистана в год превышает 1 млн человек, а число постоянных и временных жителей - около 6,5 тыс., кроме того, в стране проживает более 400 тыс. этнических кыргызов.

Кабар