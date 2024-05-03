Выезд на природу. Медики рассказали, что должно быть в походной аптечке

Реаниматолог Бишкека Кожобек Дыйканбаев составил чек-лист того, что должно быть в аптечке...

Приближается период походов на природу, поэтому важно иметь с собой минимальный набор походной аптечки для контроля и симптоматической терапии наиболее частых проблем со здоровьем на отдыхе, в дороге. Об этом говорится на странице «Врач на скорой» в Facebook.

Реаниматолог Бишкека Кожобек Дыйканбаев составил чек-лист того, что должно быть в аптечке:

- перекись водорода, спиртовые салфетки для обработки ран, ссадин, царапин;

- ватные палочки для очистки раны от грязи, инородных тел;

- бинт, пластырь для перевязки и герметизации ран, ссадин, царапин;

- «Пантенол» — спрей для обработки ожоговой поверхности плюс обезболивание;

- «Альбуцид» — капли глазные антибактериальные;

- салфетки для стимуляции дыхания, пропитанные нашатырным спиртом, при обмороках, потере сознания;

- «Ринорус» — капли назальные для снятия заложенности носа или ринореи (сопливости);

- «Кетонал» — обезболивающее и противовоспалительное средство;

- «Ибупрофен» — для снижения высокой температуры тела (пить при выше 38 градусов); детская доза — 200 миллиграммов, взрослая — 400 миллиграммов;

- «Парацетамол» — для снижения высокой температуры тела (пить при выше 38 градусов); детская доза — 250 миллиграммов, взрослая — 500 миллиграммов;

- «Супрастин» — для купирования аллергических реакций;

- «Каптоприл» под язык — для снижения высокого артериального давления (выше 140/90), не купируемого физическим покоем;

- «Но-шпа» — для снятия спазмических болей в области живота, малого таза;

- «Лоперамид» — для устранения диареи (поноса);

- «Регивит» («Регидрон») — для устранения обезвоживания вследствие рвоты или диареи;

- «Активированный уголь» — для выведения токсинов в желудочно-кишечном тракте (расчет одна таблетка на 10 килограммов веса);

- «Цитрамон» — для купирования головной боли, не связанной с высоким артериальным давлением;

- глюкоза с аскорбинкой — для поднятия уровня сахара в крови при голодных обмороках, переутомлении;

- электронный градусник;

- медицинские перчатки.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291482/