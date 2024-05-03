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Задержан водитель, сбивший школьников в Сузаке. Пострадавших стало больше

Кроме того, на место инцидента выехал министр внутренних дел Уланбек Ниязбеков.

     
Водителя грузовика, который протаранил школьников в Сузаке, задержали, сообщили в пресс-службе МВД.

Кроме того, на место инцидента выехал министр внутренних дел Уланбек Ниязбеков. Дело находится под его личным контролем.

Ранее сообщалось, что на джайлоо в Сузакском районе Джалал-Абадской области Porter сбил 29 школьников. Из них семеро попали в реанимацию, трое в тяжелом состоянии.

В милиции добавили, что число пострадавших возросло до 32 человек, среди которых один учитель.

     
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293124/ 

           