В Кыргызстане отменили шествие «Бессмертный полк»

В Кыргызстане отменено шествие «Бессмертного полка», которое ежегодно проходит 9 мая.

Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе МВД.

В министерстве объяснили, что решение отменить шествие принято «учитывая существующие угрозы общественной безопасности». Также в МВД добавили, что правоохранители принимают меры для обеспечения общественного порядка и безопасности.

Ранее Министерство обороны КР сообщало, что 9 мая в Бишкеке также не будет военного парада на площади Ала-Тоо. Планируется, что в этот день состоится только митинг-реквием на площади Победы.

Акция «Бессмертный полк» была инициирована гражданскими активистами в России в 2011 году. Традиционного шествие проводят в День победы 9 мая. Ранее проведение этого марша в Кыргызстане вызвало споры, так как противники идеи утверждали, что после вторжения России в Украину «Бессмертный полк» ассоциируется с агрессией. Однако в 2022 и 2023 годах шествия все же состоялись.

По состоянию на 1 апреля 2024 года в Кыргызстане общая численность ветеранов ВОВ составляет 41 человек.