Электронная запись в школы. Call-центр для консультации несколько дней не будет работать

С 8 по 29 апреля в первые классы государственных и муниципальных школ зачислены 59 тыс. детей.

Такие данные приводит отдел цифровой трансформации Министерства образования и науки.

Статистика зачисления по областям и городам:

Ошская область – зачислены 11 550 детей, общая квота составляет 35 785 мест;

Джалал-Абадская область – 11 443, общая квота – 34 778;

Чүйская область – 8 839, общая квота – 31 474;

Баткенская область – 6 979, общая квота – 16 190;

Иссык-Кульская область – 5 547, общая квота - 13 821;

Нарынская область – 3 709, общая квота – 7 741;

Таласская область – 3 257, общая квота – 6 957;

Бишкек – 5 957, общая квота – 17 908;

Ош – 1 799, общая квота – 11 233.

Школы Бишкека, в которых все места заполнены:

гимназия-комплекс №26 с углубленным изучением французского языка;

УВК школа-гимназия №70;

УВК школа-гимназия №29;

УВК школа гимназия № 20 им. Гейдара Алиева;

школа-гимназия с углубленным изучением английского языка №13.



В ведомстве предупредили, что центр связи в праздничные дни с 1 по 5 мая не будет работать.

Напомним, с 8 апреля с началом регистрации детей работает call-центр с коротким номером 110, по которому родители могли бы уточнить информацию по поводу электронной записи в первый класс.



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