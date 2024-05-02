Скоро станут известны результаты розыгрыша лотереи Green Card

Результаты розыгрыша лотереи Green Card DV-2025 будут обнародованы 4 мая после 22:00 по бишкекскому времени.

Граждане, подавшие заявки на получение иммиграционной карты осенью 2023 года, могут ознакомиться с результатом на официальном сайте программы, введя туда свои данные и 16-значный код, выданный во время регистрации осенью.

Отметим, победа в розыгрыше не гарантирует получение визы в США, она лишь дает право на подачу документов для получения визы. Кандидатам необходимо собрать документы, пройти медкомиссию, уплатить консульский сбор, а затем пройти собеседование в консульстве США. В случае положительного решения предстоит внести взнос за саму карту.

Ранее стало известно, что около 50 тысяч граждан государств Центральной Азии в 2023 году нелегально пересекли границу США. За последний год более 7 тысяч кыргызстанцев попросили убежище в США.



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