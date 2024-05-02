Кыргызстан получит безвозмездную военную помощь от Китая на 50 млн юаней

Конкретные виды и количество военного имущества утвердят в протоколе, дополнительно заключаемом сторонами.

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров распоряжением от 22 апреля 2024 года № 181-р одобрил проект соглашения между Министерством обороны Кыргызской Республики и Министерством обороны Китайской Народной Республики о предоставлении безвозмездной военной помощи.

Китай безвозмездно предоставит Кыргызстану военную помощь на 50 млн китайских юаней (около 7 млн долларов США) на 2023 год.

Конкретные виды и количество военного имущества утвердят в протоколе, дополнительно заключаемом сторонами.

Проект соглашения между Министерством обороны Кыргызской Республики и Министерством обороны Китайской Народной Республики о предоставлении безвозмездной военной помощи

Министерство обороны Кыргызской Республики, далее именуемое Кыргызской Стороной, и Министерство обороны Китайской Народной Республики, далее именуемое Китайской Стороной, совместно именуемые Сторонами, в целях дальнейшего развития отношений дружбы и сотрудничества между народами и вооруженными силами двух стран после проведения консультаций относительно вопроса предоставления Китайской Стороной Кыргызской Стороне безвозмездной военной помощи согласились о нижеследующем:

Статья 1.

Китайская Сторона безвозмездно предоставляет Кыргызской Стороне военную помощь на сумму 50000000 (пятьдесят миллионов) китайских юаней на 2023 год.

Конкретные виды и количество военного имущества будут утверждены в протоколе, дополнительно заключаемом Сторонами. Данный протокол будет являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Статья 2.

Китайская Сторона ответственна за доставку военного имущества, указанного в статье 1 настоящего Соглашения, в назначенный Кыргызской Стороной пограничный пункт. Назначенные Сторонами представители в данном пограничном пункте оформляют акт приема-передачи военного имущества.

Китайская Сторона берет на себя расходы за транспортировку имущества из Китая в назначенный пограничный пункт, а последующие расходы - за счет Кыргызской Стороны.

Статья 3.

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

Настоящее Соглашение подписано "___" ______________ 202__ года в г.___________________ и "___" ______________ 202__ года в г.___________________ в двух экземплярах, каждый на китайском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Министерство обороны Кыргызской Республики

За Министерство обороны Китайской Народной Республики

Источник - АКИпресс