В Бишкеке будет жарко, но возможны дожди. Прогноз погоды на 2–7 мая

Во вторую половину недели в Бишкеке станет жарче, но следует ожидать и дожди.

Такой прогноз дают синоптики.

2 мая ночью возможны дождь и гроза, воздух прогреется до +7 градусов. Днем будет тепло, солнечно и до +22 градусов.

3 мая в столице станет значительно теплее, дождей не будет. Температура воздуха ночью составит до +11 градусов, днем — до +26 градусов.

4 мая сохранится такая же погода. Ночью — до +12 градусов, днем — до +26 градусов.

5 мая погода начнет меняться. Ночью в Бишкеке пасмурно и до +12 градусов. Днем, возможно, снова пойдет дождь и будет гроза. Воздух прогреется до +26 градусов.

6-7 мая сохранится неустойчивая погода, местами возможны дожди. Прогнозируют колебание температуры воздуха, но все равно будет достаточно тепло.



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