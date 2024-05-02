В Кыргызстане произошло землетрясение силой 2,5 балла

В Кыргызстане зарегистрировано землетрясение силой 2,5 балла.

Об этом сообщает МЧС.

По данным Института сейсмологии, сегодня, 1 мая, в 7.37 на территории Таджикистана зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,5 по шкале МСК-64.

Землетрясение магнитудой до 2,5 баллов ощущалось в селах Карамык и Шибе Чон-Алайского района Ошской области (в 18 километрах к юго-западу от села Карамык, в 25 километрах к юго-западу от села Шибе, в 105 километрах к юго-востоку от города Баткена).

По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.



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