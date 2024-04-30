Родственник главы айыл окмоту приватизировал участок библиотеки в Арале стоимостью 2.2 млн сомов

Бишкек, "Саясат.kg". Следствие продолжается.

В рамках реализации Государственной политики по возврату незаконно выведенных в частную собственность социальных объектов, ГКНБ Кыргызской Республики установлен факт незаконного вывода государственного имущества в частную собственность в с.Арал Тюпского района Иссык-Кульской области.

Так, экс-руководитель Тюпского районного филиала ГУ «Кадастр» «И.Б.А.», в сговоре с должностными лицами Аральского айыльного аймака, подготовили фиктивные документы, на основании которых близкий родственник главы айыл окмоту Аральского айыльного аймака «М.Б.О.» незаконно получил в частную собственность земельный участок сельской библиотеки площадью 0,16га.

В ходе следствия, указанный земельный участок оценочной стоимостью 2,2 миллионов сомов возвращен в муниципальную собственность, действиям должностных лиц ГУ «Кадастр» и Аральского айыльного аймака будет дана соответствующая правовая оценка.

Следствие продолжается.