Кыргызстанцы могут перерегистрировать квартиру онлайн

Министерство цифрового развития сообщает о запуске нового сервиса по онлайн перерегистрации квартиры.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, это совместный пилотный проект государственного учреждения "Тундук" и Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии, который делает процесс перерегистрации гораздо удобнее и экономит время.

Отныне не нужно стоять в очередях, чтобы провести перерегистрацию недвижимости вторичного рынка по договору купли-продажи.

Если вы гражданин Кыргызской Республики, то можете перерегистрировать свою квартиру онлайн через приложение "Тундук".

Как сделать перерегистрацию квартиры?

Процесс со стороны Продавца:

- Оплатите налог за квартиру. Это обязательный шаг перед началом перерегистрации.

- Убедитесь, что ваш супруг/супруга зарегистрирован(а) в приложении "Тундук".

- Обновите приложение и выберите "Моя недвижимость".

- Выберите свою квартиру и введите данные Покупателя.

- Подтвердите свою личность.

- Подпишите необходимые документы и договор.

- Отправьте заявку покупателю и дождитесь его подтверждения.

Процесс со стороны Покупателя:

- Обновите приложение "Тундук" и выберите "Моя недвижимость".

- Найдите заявку, отправленную Продавцом, и подтвердите ее.

- Подтвердите свою личность и подпишите документы.

- Оплатите услугу по перерегистрации - 1350 сомов.

- Дождитесь обработки вашей заявки.

- После успешного рассмотрения заявки, явитесь в указанный филиал для завершения сделки.

Согласие супруга/супруги:

- Войдите в приложение "Тундук" и выберите "Моя недвижимость".

- Найдите раздел "Подтвердить перерегистрацию недвижимости".

- Выберите заявку и подтвердите свою личность.

- Подпишите документ о согласии на продажу/покупку квартиры.

Следуя этим инструкциям, вы сможете легко перерегистрировать квартиру и завершить сделку. Убедитесь, что у вас есть согласие супруга/супруги, если это необходимо по закону.





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