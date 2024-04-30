Кыргызстанцы могут перерегистрировать квартиру онлайн

Министерство цифрового развития сообщает о запуске нового сервиса по онлайн перерегистрации квартиры.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, это совместный пилотный проект государственного учреждения "Тундук" и Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии, который делает процесс перерегистрации гораздо удобнее и экономит время.
Отныне не нужно стоять в очередях, чтобы провести перерегистрацию недвижимости вторичного рынка по договору купли-продажи.
Если вы гражданин Кыргызской Республики, то можете перерегистрировать свою квартиру онлайн через приложение "Тундук".
Как сделать перерегистрацию квартиры?
Процесс со стороны Продавца:
- Оплатите налог за квартиру. Это обязательный шаг перед началом перерегистрации.
- Убедитесь, что ваш супруг/супруга зарегистрирован(а) в приложении "Тундук".
- Обновите приложение и выберите "Моя недвижимость".
- Выберите свою квартиру и введите данные Покупателя.
- Подтвердите свою личность.
- Подпишите необходимые документы и договор.
- Отправьте заявку покупателю и дождитесь его подтверждения.
Процесс со стороны Покупателя:
- Обновите приложение "Тундук" и выберите "Моя недвижимость".
- Найдите заявку, отправленную Продавцом, и подтвердите ее.
- Подтвердите свою личность и подпишите документы.
- Оплатите услугу по перерегистрации - 1350 сомов.
- Дождитесь обработки вашей заявки.
- После успешного рассмотрения заявки, явитесь в указанный филиал для завершения сделки.
Согласие супруга/супруги:
- Войдите в приложение "Тундук" и выберите "Моя недвижимость".
- Найдите раздел "Подтвердить перерегистрацию недвижимости".
- Выберите заявку и подтвердите свою личность.
- Подпишите документ о согласии на продажу/покупку квартиры.
Следуя этим инструкциям, вы сможете легко перерегистрировать квартиру и завершить сделку. Убедитесь, что у вас есть согласие супруга/супруги, если это необходимо по закону.
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