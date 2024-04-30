ГКНБ: Задержана директор ОсОО «Беш-Сары», депутат Бишкекского городского кенеша «Ж.Н.К.»

Бишкек, "Саясат.kg". Однако, руководство отмеченной организации, с мая месяца 2024 года намеревались повысить и вернуть прежние цены за аренду...

ГКНБ в рамках проведённых мероприятий по выявлению факта мошенничества со стороны руководства ОсОО «Беш-Сары» выражавшегося в присвоении и передачи третьим лицам частного имущества, также был выявлен факт уклонения от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере.

Вместе с тем, директор ОсОО «Беш-Сары» «Ж.Н.К.» после проведённых разъяснительных работ в ноябре 2023 года со стороны компетентных органов, снизили арендую плату предпринимателям занимающимся торговой деятельностью на данном торгово-рыночном комплексе на 30%, о чем, руководством отмеченного ОсОО были опубликованы соответствующие статьи в средствах массовой информации о необходимости поддержания политики власти по плавному переходу в цифровую экономику.

Однако, руководство отмеченной организации, с мая месяца 2024 года намеревались повысить и вернуть прежние цены за аренду, тем самым, стимулируя рост недовольства среди предпринимателей, занимающихся частной предпринимательской деятельностью в ТРК «Беш-Сары».

29 апреля 2024 года согласно ст. 96 УПК КР задержана и водворена в ИВС СИЗО ГКНБ КР депутат Бишкекского городского кенеша, директор ОсОО «Беш-Сары» «Ж.Н.К.».

ГКНБ КР напоминает, что ранее в порядке оказания содействия в реализации налоговой реформы Кабинета Министров КР, по итогам проведенных переговоров с владельцами ТРК была достигнута договорённость о снижении стоимости арендной платы за торговые места, а также о необходимости создания благоприятных условий частным предпринимателям и арендаторам.